Родион Газманов объяснил, почему до сих пор не женат в 44 года

3 июля сыну народного артиста Олега Газманова Родиону исполнилось 44 года. Певец, который пока остается в статусе холостяка, объяснил, на какой девушке хотел бы жениться.

Певец признался, что может знакомиться, где угодно, в том числе в социальных сетях. Однажды у артиста завязались длительные отношения с девушкой, которую он нашел в Сети.

Правда, пока Родион не женат. Сын исполнителя хита «Морячка» уже составил список требований к будущей избраннице.

«Буду банален: умная и красивая. Чтобы с ней было приятно говорить и было приятно на нее смотреть», — рассказал Газманов-младший Леди Mail.

Артист пояснил, что до определенного времени намеренно искал будущую жену, но не сложилось. Газманов не считает штамп в паспорте определяющим фактором в отношениях. Родиону неважна и профессия будущей избранницы — это для Газманова второе дело. Главное, чтобы с человеком было комфортно вместе, заключил певец.

Ранее Родион Газманов объяснил, почему не хочет, чтобы его продюсировал отец.