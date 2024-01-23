«Родина меня не забыла»: основатель группы «Грибы» получил российский паспорт

Украинский музыкант, основатель групп «Грибы» и Quest Pistols Юрий Бардаш получил гражданство России. Продюсер поделился своими эмоциями по поводу этого события.

Музыкант получил паспорт после двух лет жизни в Москве. Особенно понравилось Юрию, что во время зачитывания присяги играл гимн, так как он родился в Советском Союзе, преемницей которого стала Россия.

«Мне выдавали паспорт в Луганске. Я в 20 лет начал колесить по миру и даже пытался забыть свою родину, но она меня не забыла», — цитирует музыканта Абзац.

Юрий Бардаш — уроженец Луганской области. Он стал популярным в 2000-е, когда создал группу Quest Pistols. Позже продюсер основал коллектив «Грибы», который прославился благодаря песне «Тает лед». В 2012—2018 годах был женат на Кристине Герасимовой, известной под псевдонимом Луна. У пары есть сын Георгий.

Ранее мы писали, что на певца Шарлота возбудили уголовное дело за сожжение российского паспорта. Подробности читайте в этом материале.