«Родина — это не лозунг»: жена звезды «Кухни» Дмитрия Назарова написала покаянное письмо в Госдуму
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Дмитрий Назаров прославился благодаря роли шефа в популярном сериале «Кухня». Актёр удостоен звания народного артиста России. Его супруга Ольга Васильева также построила карьеру в кино и театре. Несколько лет назад пара покинула Россию и обосновалась во Франции.
В покаянном письме Васильева подробно описала творческий путь мужа и его заслуги перед российским искусством. Актриса назвала главными причинами желания вернуться тоску по родине и работе, а также недовольство качеством французской медицины.
По данным источника, в обращении Ольга Васильева отрицала поддержку ВСУ и дистанцировалась от оппозиции. Супруга актёра подчеркнула, что испытывает к определённым силам «ни доверия, ни симпатии».
Актриса попросила депутатов Госдумы простить их семью и дать разрешение на возвращение на родину.
Напомним, Дмитрий Назаров и Ольга Васильева эмигрировали во Францию после начала СВО. Ранее актёр критиковал Россию, однако теперь пара изменила риторику и выразила желание вернуться домой.