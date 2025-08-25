Рита Дакота продала недвижимость в Москве на сумму 141 млн

Рита Дакота спешно продала недвижимость в Москве на сумму 141 млн. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, Дакота избавилась за один день от двух объектов: жилья в ЖК «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной (стоит примерно 32 млн рублей) и офисного помещения в ЖК «Савеловский Сити» (цена составляет 12 млн). Через некоторое время певица снова за день оформила сделки по продаже еще двух квартир на 31-м этаже в ЖК «Савеловский Сити» (общая стоимость 64 млн). Там певица жила до отъезда из России.

Покупателя на четвертую квартиру в ЖК «Павелецкая Сити» (цена на рынке — 25 млн) Дакота нашла спустя два месяца после приобретения. Также артистка избавилась от двух машин, стоимость которых оценивается в 8 млн.

Отмечается, что Рита не смогла продать два объекта в ЖК «Савеловский Сити» и по-прежнему числится их собственницей: кладовка на 31-м этаже и машино-место. Общая стоимость — 6 млн.

Ранее сообщалось, что певица Рита Дакота получила российское гражданство еще в 2022 году. Подробности читайте в этой новости.