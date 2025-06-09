«Риск осложнения в разы больше»: пострадавшему на концерте Филиппу Киркорову грозит ампутация

Филиппу Киркорову грозят серьезные осложнения из-за ожога, полученного на концерте в Санкт-Петербурге. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ врач-терапевт Мария Беневская заявила: риск того, что певцу даже могут ампутировать руку, высок.

По словам медика, ожог второй степени, который диагностировали у Филиппа Киркорова, является травмой степени тяжести, поэтому должен заживать гладко. Однако ситуация осложняется тем, что у артиста сахарный диабет. Именно из-за этого восстановление певца может занять большее количество времени. Более того, возрастает риск ампутации.

«Учитывая сопутствующее состояние, то есть сахарный диабет, у пациентов заживление идет гораздо медленнее, а риск осложнения в разы больше, чем у человека без сахарного диабета. Это некроз кожи, начинается он с кожи, идет под лежащие слои и может добраться и до кости. Тогда здесь может пойти речь и об ампутации руки», — сообщила Мария Беневская.

Но на этом проблемы знаменитости не заканчиваются. Врач отметила, что к сахарному диабету и ослабленному иммунитету присоединилось рожистое воспаление — это бактериальная инфекция. Мария Беневская считает, что в случае с Филиппом Киркоровым немаловажную роль сыграл и стресс, который он пережил в связи со смертью отца в марте этого года.

Напомним, 25 апреля артист получил серьезный ожог во время своего концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. На нем загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» не стал скрывать, что обжегся, но продолжил выступление. Впоследствии сообщалось, что певец попал в больницу, но в его команде опровергли эту информацию.

7 июня Филипп Киркоров впервые вышел в свет после травмы, появившись на церемонии вручения «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда». По словам артиста, он восстанавливался в течение месяца, но уже «снова в строю» и готовится к летнему гастрольному туру.

Ранее кандидат медицинских наук Константин Терновой раскрыл предстоящие этапы лечения пострадавшего на концерте Филиппа Киркорова.