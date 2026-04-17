«Результат не удовлетворил ни разу за 15 лет»: Анна Старшенбаум объявила об уходе из российского кино

Об этом Старшенбаум рассказала в социальных сетях.

Анна Старшенбаум известна по ролям в сериалах «Краткий курс счастливой жизни», «Оттепель», «Временно недоступен» и многих других проектах. За полтора десятилетия в профессии актриса попробовала себя практически во всех жанрах.

В ответах подписчикам Старшенбаум откровенно призналась, что разочарована результатами работы в российском кинематографе. «Я снималась во всех жанрах, кроме разве что хоррора. Результат не удовлетворил ни разу за 15 лет в кино», — заявила артистка.

Актриса категорично добавила: «В русское кино точно нет».

Более того, Старшенбаум подчеркнула, что не может рекомендовать зрителям ни один российский проект со своим участием.

Напомним, Анна Старшенбаум сейчас живёт с детьми в Таиланде на острове Самуй. Актриса переехала туда в поисках более комфортной среды для жизни и воспитания детей. Решение покинуть российский кинематограф, судя по всему, окончательное — артистка фактически распрощалась с индустрией, в которой проработала полтора десятилетия.