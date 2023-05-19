20:27, 19 мая 2023
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Резко помолодевшая Наташа Королева поразила поклонников
Новое фото артистки, которое она выложила в Сеть накануне своего юбилея, вызвало у поклонников бурный всплеск эмоций.
Одни искренне поздравили любимицу с великолепным внешний видом, другие заподозрили фотошоп, третьи предположили, что не обошлось без вмешательства пластического хирурга.
Как сообщает Экспресс газета, Королева отреагировала на это более чем хладнокровно: «Всех люблю!» - поставила она лаконичную подпись под снимком.
Напомним, в последний день мая супруге Тарзана исполнится 50 лет.
В этот знаменательный день звезда может подвести убедительные итоги своей жизни: она сумела построить семейное счастье, родить и воспитать сына и сохранить любовь публики.