Резко помолодевшая Наташа Королева поразила поклонников

Новое фото артистки, которое она выложила в Сеть накануне своего юбилея, вызвало у поклонников бурный всплеск эмоций.

Одни искренне поздравили любимицу с великолепным внешний видом, другие заподозрили фотошоп, третьи предположили, что не обошлось без вмешательства пластического хирурга.

Как сообщает Экспресс газета, Королева отреагировала на это более чем хладнокровно: «Всех люблю!» - поставила она лаконичную подпись под снимком.

Напомним, в последний день мая супруге Тарзана исполнится 50 лет.

В этот знаменательный день звезда может подвести убедительные итоги своей жизни: она сумела построить семейное счастье, родить и воспитать сына и сохранить любовь публики.