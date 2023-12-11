Режиссера Александра Митту перевели из реанимации в обычную палату, об этом сообщает РИА Новости.

Госпитализированный 12 ноября Александр Митта по-прежнему остается в больнице, об этом рассказал его помощник Геннадий Иванов. По словам представителя режиссера, знаменитости стало лучше.

«Переведен из реанимации в обычную неврологическую палату», - рассказал Иванов.

Напомним, 13 ноября у Митты выявили повторный инсульт. До этого у него диагностировали пневмонию. Врачи боролись за здоровье режиссера в отделении реанимации. Позже медики сообщали об ухудшении состояния Митты, однако в итоге его удалось стабилизировать.

Александр Митта является режиссером таких картин, как «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил», а также сериала «Граница. Таежный роман».

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