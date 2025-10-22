Режиссер Светлана Дружинина вышла на связь после новостей о госпитализации мужа Анатолия Мукасея

Режиссер и актриса Светлана Дружинина прокомментировала новости о госпитализации мужа Анатолия Мукасея. Она заявила, что эта информация — фейк. Об этом сообщает «Абзац».

Дружинина опровергла то, что ее супругу понадобилась помощь медиков. Однако она не стала раскрывать подробности.

«Что вы [СМИ] все врете, не мешайте нам спать», — отреагировала на новости Светлана Дружинина.

Отметим, что новости о госпитализации кинооператора появились в ночь с 21 на 22 октября. Источник РЕН ТВ сообщал, что Мукасей попал в столичную больницу после того, как ему стало плохо дома и он потерял сознание. Родственники вызвали бригаду скорой помощи, и его увезли в клинику.

Оператор Анатолий Мукасей известен работой над фильмами «Чучело», «Берегись автомобиля», «Большая перемена» и другими.

