Режиссер певицы Анны Asti снял новый шок-клип

Клипмейкер презентовал новое видео для молодой певицы Анастасии Лапиной на трек «Любовь внутривенно», который был вдохновлен культовым артхаусным фильмом Андрея Тарковского.

В начале февраля вышел релиз нового клипа Анастасии Лапиной «Любовь внутривенно». Автором слов и музыки выступил один из главных хитмейкеров российского шоу-бизнеса Геннадий Дудин, известный своим сотрудничеством с Полиной Гагариной. Именно Дудину принадлежит авторство таких хитов, как «Драмы больше нет», «Обезоружена», «Выше головы», «Меланхолия» и других песен.

По словам исполнительницы, клип вдохновлен культовым фильмом 1979 года Андрея Тарковского «Сталкер», который рассказывает о существовании в запретной зоне тайной комнаты, где исполняются самые заветные желания. Проводником в эту комнату в картине выступает сталкер, которого играет известный советский актер А. Кайдановский. В клипе «Любовь внутривенно» роль проводника принадлежит певице.

Съемки проходили в Зеленограде. На первый взгляд, локации в стиле советского конструктивизма, выбранные режиссером клипа, которая работала с такими звездами как ANNA ASTI, IOWA, Клава Кока, Ханна, можно назвать не слишком романтичными. Однако минималистичность и графичность дизайна института и Дома культуры, где проходили съемки, только дополняет видеоряд, предлагая зрителю сфокусироваться на движениях танцоров и образе главной героини клипа. Так как основная концепция, по замыслу режиссера, заключается в том, чтобы рассказать историю, передать чувства и эмоции не с помощью внешних атрибутов, а движениями и танцем.

«С помощью хореографии мы хотим показать историю, как человек сначала выбивается из системы, выбирая свою собственную траекторию, как окружающий мир сначала не принимает это решение, но в итоге героиня добивается внутренней свободы и начинает вести всех за собой по пути любви», – поделилась главной идеей клипа певица.

Поэтому в качестве ключевой локации была выбрана лестница, символизирующая тот самый путь, который героиня проходит в поиске своего истинного «я» – своего предназначения в жизни, которое заключается любви к этому миру и самой себе.

Клип на песню «Любовь внутривенно» – это своеобразный гимн глубоким человеческим чувствам, открытости миру и отсутствию границ между людьми, что еще раз подчеркнуто тем, какие разные люди окружают героиню на ее пути.

«Мы хотели сделать акцент на том, что любовь простирается на все страны и континенты — она объединяет!» – говорит исполнительница.

Хотя, безусловно, каждый зритель может увидеть в этом клипе то, что для него наиболее близко. Ведь эта песня о любви в самом широком смысле этого слова: кто-то сконцентрируется на стремлении к успеху и реализации своего потенциала, а кто-то считает эмоциональную подоплеку и прочувствует стремление к любви и поиску своей второй половинки.