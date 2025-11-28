Режиссер Алексей Козлов задолжал «Ленфильму» 2,5 млн рублей за аренду студии

Киностудия «Ленфильм» требует почти 2,5 миллиона рублей от режиссера фильма «Спасти Ленинград» Алексея Козлова. Согласно судебному иску, кинематографист три месяца не платил за пользование помещением студии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Иск в арбитражный суд Северной столицы был подан в ноябре этого года. Сообщается, что в прошлом году режиссер взял в аренду почти 600 квадратных метров на «Ленфильме», чтобы сделать там свой театр. Однако за три месяца он ни разу за это не заплатил.

В прошлом Козлов уже проигрывал дело по тому же поводу, но платить так и не начал. Поэтому студии пришлось обратиться в суд повторно. Режиссер, в свою очередь, уверяет, что он со своей командой сделали на студии вентиляцию как раз на сумму, равную долгу.

По его словам, он уже «утряс» все вопросы, включая ремонтные работы в счет оплаты за аренду, с руководством «Ленфильма», следовательно, иск в ближайшее время должны отозвать.

