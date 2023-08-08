Режиссер Александр Ковтунец рассказал, чего не хватает киноиндустрии в России

Режиссер Александр Ковтунец заявил, что киноиндустрии в России нужны воспитательные фильмы для молодежи. Об этом сообщается на сайте Пятого канала.

По словам режиссера, сейчас присутствует нехватка фильмов для современной молодежи, которые могли бы продвигать воспитательную тематику. Также не хватает картин, цепляющих сердце.

Президент программы «В кругу семьи» считает, что люди ходят в кинотеатр, чтобы немного отдохнуть и переключиться. Они не хотят, чтобы их грузили.

«И нам хочется, чтобы в этом достаточно легком общении вдруг нам рассказали о каких-то важных, глубоких вещах», – заявил мужчина.

Он добавил, что у российского кинематографа есть большой потенциал, но эту структуру нужно развивать.

Напомним, что Ковтунец почти двадцать лет занимается просветительской деятельностью в направлении семьи и детства. В 2004 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и при участии представителей органов государственной власти Российской Федерации им была создана общенациональная программа «В кругу семьи». Одним из ее проектов является международный кинофестиваль с одноименным названием.

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