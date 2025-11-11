«Ревность просто до ужаса»: певица и телеведущая Ольга Бузова объяснила, как мучает мужчин в отношениях

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что в отношениях предпочитает делать выбор в свою пользу, поскольку чаще всего ей попадаются очень ревнивые мужчины.

В беседе с Пятым каналом на Гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория», знаменитость отметила, что на сегодняшний день в приоритетах у нее профессия и карьера.

«Мучаю я их своим отсутствием и тем, что много работаю», — сказала звезда.

По ее словам, такое отношение зачастую провоцирует у ее избранника ревность. Более того, блогер подчеркнула, что именно это чувство порой становилось причиной агрессивного поведения мужчин, с которыми она встречалась.

«Мои мужчины, они очень ревнивые, все, с кем я встречалась. Ревность просто до ужаса. Потому что ревность в хорошей дозе она даже приятна. Типа: „Ты что, меня не ревнуешь? Значит, ты считаешь, что я только тебе нужна?“ Такая ревность приятна. А когда ревность за гранью, она, конечно, рушит отношения», — уточнила Бузова.

