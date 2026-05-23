Ревность и сцены ради денег: пара Стогниенко неожиданно покинула шоу Регины Тодоренко

Шоу ведут телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов. В проекте пять звёздных пар проверяют свои чувства через экстремальные испытания и денежные ставки. Среди участников — актриса Анна Хилькевич с партнёром Артуром Мартиросяном и фигурист Никита Кацалапов.

Во втором эпизоде участники выясняли отношения после первого голосования. Накопившиеся эмоции вылились в открытые конфликты. Пары обвиняли друг друга в недоверии, устраивали сцены ревности. Некоторые участники признались, что готовы на всё ради денег и иммунитета.

Кульминацией выпуска стало финальное испытание на высоте 150 метров над океаном.

Механика шоу построена так: участники делают ставки на способности партнёра выполнить опасное задание. Правильная ставка приносит иммунитет и деньги в призовой фонд. Ошибка отправляет пару в список на вылет.

После испытания проект неожиданно покинула пара Стогниенко. Она стала одной из самых конфликтных в этом выпуске.

Премьера второго сезона «Ставки на любовь» состоялась на канале «Пятница!» 15 мая этого года. Второй выпуск вышел 22 мая.