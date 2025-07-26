«Решили перенести торжество»: когда поженятся Агата Муцениеце и Петр Дранга

Беременная актриса Агата Муцениеце и ее возлюбленный Петр Дранга поженятся, скорее всего, в сентябре. Об этом в разговоре с Teleprogramma.pro сообщила светская львица Алена Кравец.

Как ожидалось, объявившие о помолвке Агата Муценице и Петр Дранга сыграют свадьбу уже летом, но, по словам Алены Кравец, пара решила перенести торжество. Певица рассказала, что артисты планируют пожениться осенью, когда все вернутся из отпусков.

«У Петра и Агаты все хорошо. Царят любовь и идиллия. Что касается свадьбы, то в июле многие в отпусках, в отъезде. Поэтому и решили перенести торжество ближе к началу светского и телесозона — к сентябрю. Чтобы и прессы было много, и звезд», — сообщила Алена Кравец.

Светская львица также раскрыла подробности предстоящей свадьбы. По ее словам, Агата Муцениеце и Петр Дранга уже выбирают свидетелей и кретных для будущего ребенка.

«Агата уже была замужем, свадьба была громкой. С тех прошло 14 лет, многое в ее жизни изменилось. И она хочет торжество в ином стиле. Петр ее боготворит. Я слышала, что сейчас они решают, кто будет свидетелями на свадьбе и кого возьмут в крестные для девочки, появления которой ждут», — поделилась артистка.

Напомним, звезду сериала «Закрытая школа» и аккордеониста заподозрили в романе в декабре 2024 года, а в Новый год они официально подтвердили свои отношения. В мае Петр Дранга сделал Агате Муцениеце предложение руки и сердца, а в июне стало известно, что они станут родителями. Артисты устроили гендер-пати и узнали, что ждут дочь.

Ранее продюсер Сергей Дворцов объявил о переносе свадьбы Агаты Муцениеце и Петра Дранги.