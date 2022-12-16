«Решили без меня»: обиженный Самойленко рассказал, почему не вернется в ситком «Папины дочки»

«Папины дочки» стал культовым сериалом, на котором выросло не одно поклонение девочек. Совсем недавно создатели проекта сообщили радостную новость: спустя 10 лет ситком возвращается на экраны. К сожалению, собрать весь звездный актерский состав не получится. Уже точно известно, что в продолжении не будет Екатерины Старшовой, Дарьи Мельниковой и Александра Самойленко. В новом интервью для издания «Starhit» мужчина объяснил причину.

Выяснилось, что сценаристы делали предложение актеру, но со временем договоренность сошла на нет. «Сценарий до меня так и не дошел. Видимо, решили меня не задействовать», — с грустью сообщил Александр. Самойленко не скрывает своей обиды, что вовсе не удивительно. За столько сезонов «Папиных дочек» его герой, любвеобильный дантист, очень пришелся по душе публике.

Ранее сообщалось о том, что Филиппу Киркорову выдвинули обвинения по делу смерти гражданина США. Подробности читайте в этой статье.