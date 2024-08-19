«Репутация неблагодарного человека»: экс-продюсер Вани Дмитриенко рассказал о конфликте с 18-летним певцом

Продюсер Артем Земцов рассказал о конфликте с бывшим подопечным, певцом Ваней Дмитриенко. Он опроверг слова музыканта о том, что не имеет никакого отношения к его успеху.

«Голова у Вани закружилась после победы в шоу "Хочу в Open Kids". Тогда у него резко выросли подписчики в соцсетях, и он в нарушение контракта добавил себе личного менеджера по пиару, начал участвовать в несогласованных коллаборациях и даже получил деньги за съемки в фильме», - приводит слова Земцова Telegram-канал «Звездач».

Он подчеркнул, что все вырученные деньги шли в карман Светланы - мамы Вани Дмитриенко. В итоге музыкант нарушил контракт и перешел в другой лейбл без выплаты каких-либо компенсаций.

«Не думаю, что репутация неблагодарного человека — это то, что нужно Ване. Ему уже 18, он мужчина, а мужчины не выносят сор из избы и не давят на жалость публики, чтобы получить лайки в социальной сети и комментарии влюбленных 14-летних девочек», - заявил продюсер, заверив, что вложил в раскрутку Дмитриенко «существенную сумму с шестью нулями».

Ранее Ваня Дмитриенко раздавал листовки на улице, чтобы выиграть премию «МУЗ-ТВ». Исполнитель хита «Венера-Юпитер» решился на это, чтобы заработать дополнительные голоса.