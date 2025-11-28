Рэпера никто не видел: Macan тайно приехал в военкомат для отправки в армию

Андрей Косолапов, известный как рэпер Macan, прибыл в столичный военкомат. Никто из журналистов не видел молодого артиста, однако очевидцы утверждают, что призывник уже готовится к отправке.

Macan решил избежать встречи с работниками СМИ и тайно приехал в военный комиссариат. Однако корреспондентам удалось пообщаться с теми, кто видел Андрея.

Один из призывников рассказал, что Косолапов уже прошел в здание и подписывает документы, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Особенного отношения я к нему не увидел. Андрей был не рад, но и не разочарован», — поделился информацией очевидец.

По информации журналистов, Macan будет служить в центре спецназначения «Витязь» — элитном спецназе Росгвардии. С сегодняшнего дня у 23-летнего артиста начинается срочная служба.