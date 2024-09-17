Рэпер ST рассказал о знакомстве с Ларисой Долиной и записи совместной песни

Рэпер Александр Степанов, выступающий под псевдонимом ST, стал гостем вечернего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» и рассказал о своем творчестве. Он исполнил хиты и новинки, а также вспомнил о том, как познакомился с певицей Ларисой Долиной.

Артист выступает не только с сольными композициями, но и записывает дуэты. Так, на фестивале «Новая волна» рэпер спел вместе с коллегой Богданом Титомиром. Музыкальный вечер был посвящен творчеству Андрея Губина, поэтому они выступили с его треком «Я знаю, ты знаешь».

«Я знаю, ты знаешь, что вновь моей станешь, двери души закрывать не спеши…» Богдан Титомир как раз исполнял этот припев. Мне посчастливилось выступать с ним на сцене. Было очень красиво, очень классное шоу», – признался Александр.

Знаменитость также рассказал о дуэте с Ларисой Долиной. Они записали песню «Место встречи – планета Земля», которую тоже исполнили на «Новой волне». Как оказалось, артисты познакомились на дне рождения Евгения Маргулиса, где певец восхитил коллегу своим талантом.

«Был такой замечательный музыкальный джем, где я читал фристайл. Ларисе Александровне понравилась эта история. Потом она приглашала меня к себе в институт преподавать для учеников именно фристайл, показывать, как и что можно делать», – поделился рэпер в эфире «Авторадио».

ST признался, что Долина сама прислала ему песню, в которой, по ее мнению, требовались рэп-куплеты. Он записал для нее два куплета и показал, так и появился совместный трек.