Рэпер ST рассказал, что целенаправленно писал песню для дуэта с Григорием Лепсом

Рэпер Александр Степанов, выступающий под псевдонимом ST, стал гостем шоу «Мурзилки Live» и устроил живой концерт на «Авторадио». Артист презентовал песню «Новогодняя» и рассказал о дуэте с Григорием Лепсом.

Знаменитость приурочил свое живое выступление с треком к Старому Новому году и признался, что любит праздники.

«Я же русский человек, праздную все, что можно праздновать. Если есть праздник, его нужно отмечать. Поздравляю со всеми наступившими!» – поделился певец.

Рэпер вспомнил, как его выступление показали в Новом году на Первом канале во время праздничной программы. Сам он заранее не знал, в какое время это будет, и даже привстал в этот момент.

Также исполнитель рассказал о работе с Григорием Лепсом над песней «Если бы ты». ST заявил, что очень хотел этого. Их знакомство состоялось на мероприятии.

«Он предложил мне показывать песни, потому что знает, что я пишу для других артистов. Я показал одну, но она оказалась немного не его. Тогда я стал писать специально, целенаправленно. И когда появилась песня «Если бы ты», Лепс воскликнул: «Так это же дуэт»! Ну я, конечно же, был рад», – рассказал он в эфире «Авторадио».