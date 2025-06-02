Рэпер ST пришел на концерт с дочками и рассказал о своих песнях для детей

Рэпер ST и другие артисты приняли участие в грандиозной «Дискотеке Детского радио». Она прошла 1 июня в Государственном Кремлевском дворце.

Александр Степанов, выступающий под псевдонимом ST, пришел на мероприятие с женой и двумя дочерями, которые поддерживали его и в зале, и за кулисами. Он рассказал о своем треке «Заниматься спортом».

«Я отдал ее полностью «Непоседам». Они перепели ее в детском варианте без моего участия. У этой песни очень хорошая ротация на Детском радио. А сегодня, в честь праздника и концерта, мы решили исполнить ее вместе. Недавно вышел клип, все это для детей», – поделился артист.

Рэпер отметил, что это не первая композиция в детской категории. В прошлом году у него вышел трек «Колыбельная». На вопрос, покончил ли он со взрослой музыкой, ST ответил так:

«Взрослая музыка – это какая? Мы же все большие дети. Нет, взрослой музыки будет очень много. У нас в этом году состоится замечательный симфонический концерт. Там будет презентация трека с одним большим артистом», – признался звезда.

Знаменитость порассуждал о том, какую музыку должны слушать дети. По его мнению, девочки и мальчики сами решат, что им нравится. Но отметил, как важно самому тоже слушать хорошую музыку, ведь дети часто повторяют за взрослыми.

«Поэтому я очень благодарен Детскому радио за ту музыку, которую они ставят в эфире, потому что это очень классные, зажигательные песни, мотивирующие, дарящие хорошее настроение и эмоции», – добавил он.

На концерте в День защиты детей свои суперхиты также исполнили Мария Янковская, Алиса Ди, «Волшебники двора», детский хор «Великан», «Без игрушек», ансамбль «Семицветик», Алиса Буслова, MIROSLAVA, группа «РИЛИ», Супер Маша, София Наумкина, «Непоседы», Марьяна Локель и Вау Вероника и другие артисты.