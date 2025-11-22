Рэпер Slimus покинул Россию, избавившись от квартиры ниже рыночной стоимости. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Рэпер Вадим Мотылев (Slimus), чьи концерты отменили общественники еще в 2024 году, окончательно оборвал все связи с Россией. По данным журналистов, он продал свою последнюю квартиру, которая находится в районе Беговой. При рыночной стоимости в 40 миллионов рублей Slimus реализовал недвижимость за 31 миллион рублей.

Напомним, рэпер уезжал в США еще в 2022 году, однако позже вернулся в Россию с концертами. Общественники припомнили рэперу его высказывания о политике и сорвали три из пяти выступлений.

Добавим, что у Slimus есть бизнес в России и США — агентство по организации концертов «Азимут букинг». Ранее с ним сотрудничал Гуф.

Ранее мы писали о том, что уехавший из РФ Валерий Меладзе может заработать более 1 млрд рублей за границей.