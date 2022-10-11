Рэпер Птаха жестоко избил дочь

О сложных взаимоотношениях с отцом Николь впервые рассказала в пятом сезоне популярного шоу «Пацанки». Тогда в эфире она призналась, что пошла на реалити, чтобы «обратить на себя внимание отца». По её словам, тот рано ушёл из семьи, и, несмотря на многочисленные просьбы, никогда не интересовался жизнью дочери. После съемок шоу стало известно, что рэпер сильно злился на то, что она без спроса осмелилась «выносить сор из избы».

Решив поговорить об этом с папой напрямую, двадцатидвухлетняя девушка встретилась с ним лично, однако, конструктивной беседы не получилось. В какой-то момент, Птаха, потеряв самообладание сильно ударил дочь.

«Вместо поддержки я получила несколько ударов по лицу, – написала Николь в своем личном блоге, – теперь у меня синяки, разбитые губы и вырванные волосы»

Описывая инцидент, звезда «Пацанок» также уточнила, что больно ей не столько физически, сколько морально, потому что вместо поддержки Птаха начал оскорблять ее, сознательно давая на самое больное – самооценку.

Теперь Николь Нуриева, похоже, окончательно прекратила общения с отцом. « Я устала и больше не хочу терпеть его выходки. Мне уже давно не 10, и я могу за себя постоять. Без тебя, папа», - написала она в своем личном блоге.