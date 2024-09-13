Рэпер Pharaoh может лишиться 100 млн рублей из-за песни с американским артистом

Совместная песня рэпера Pharaoh (настоящее имя Глеб Голубин) с американским артистом Destroy Lonely «Omega» начала пропадать с музыкальных стриминговых платформ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, причиной удаления трека стало недовольство лейбла американца, заявившего, что не хочет как-либо взаимодействовать с Россией и местными исполнителями.

Сингл опубликовали 30 августа, но с ним сразу начались проблемы. Так, Destroy Lonely не захотел рекламировать трек и отказался публиковать новость о релизе в соцсетях, а его лейбл Universal Music Group и вовсе потребовал удалить музыкальную работу со стримингов.

В итоге Spotify поддержал лейбл и удалил песню. Затем Pharaoh перезалил «Omega» без ссылки карточку зарубежного коллеги. Однако в настоящий момент решить конфликт не удалось.

Кроме того, Mash сообщает, что из-за удаления композиции с площадок Голубин может потерять 100 млн рублей, которые он якобы получил за нативную рекламу букмекерской конторы в тексте. При этом в самой компании отрицают информацию о покупке подобной интеграции у рэпера.

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