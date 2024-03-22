Рэпер Миша Konfuz рассказал, что сотрудничество с Джиганом началось с сообщения

Рэпер Миша Konfuz стал гостем вечернего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» и исполнил свои треки в эфире. Он рассказал о творчестве и сотрудничестве с Джиганом.

Молодой артист не любит лишнего шума вокруг своей персоны, поэтому дает мало интервью и не замешан в скандалах. Он предпочитает рассказывать о своем творчестве.

«Я люблю заявлять о себе музыкой, нежели какими-то плохими вещами», – признался певец.

Миша записал трек с Джиганом и рассказал, как началось их сотрудничество. Konfuz сам решил обратиться к звезде с предложением.

«Я ему написал, три-четыре утра было, я написал эту песню, думаю, ну, скину, посмотрим. И он в четыре десять мне отвечает, я такой, все, скидываю ему, и мы начали делать это», – поделился исполнитель.

По словам певца, во время написания текстов и музыки он уже представляет в своей голове образ того или иного артиста, с которым получилась бы хорошая работа. Интересные молодому человеку люди не всегда являются его друзьями.

«С Джиганом мы не общались до того, пока я не написал эту песню», – признался Миша в эфире «Авторадио».

Konfuz не стал раскрывать имена тех звезд, которые отказались с ним работать. Певец подчеркнул, что громких отказов не было, люди просто говорили, что вернутся к этому вопросу позже. Но конкретных имен Миша называть не стал. Также он не стал говорить о тех, с кем мечтал бы поработать.