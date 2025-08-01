Рэпер Эльдар Джарахов рассказал о любви к творчеству Филиппа Киркорова

Рэпер Эльдар Джарахов представил альбом «Эл» и премьерный трек с участием TRIDA в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Как оказалось, кумиром артиста в детстве был сам Филипп Киркоров.

«Мне было пять лет, в этом возрасте я фанател от Киркорова. Он в перьях и блестках пел прекрасные песни – и я был в восторге!» – признался Эльдар Джарахов

Детское восхищение поп-музыкой, а позже и «Comedy Club», переросло в серьезное увлечение скетчами и рэпом.

«Когда в мою жизнь попал рэп – все изменилось», – отметил артист.

Живой концерт звезда открыл композицией «Наладится» из нового альбома «Эл». Затем прозвучали треки «Оптимист», «Животный мир» и особая, не вошедшая в альбом песня «Ты так красива».

«В этой песне два куплета, они написаны в разные годы. Часть – когда я был холост, часть – уже в отношениях. Я думаю, что каждый человек красив, но сейчас эти слова точно знают, кому адресованы. Уже год я нахожусь в прекрасных отношениях, в них я и дописал песню», – пояснил Джарахов на «Авторадио».

Особым моментом стала премьера совместного трека с TRIDA – «Вселенная».

Альбом «Эл» создавался два года, и в нем приняли участие известные музыканты: Баста, Loc-Dog, Feduk, Navai, Mona, Pizza, «Твоя молодость», «Слава КПСС» и другие.

«Это очень личная история. Несмотря на большое количество треков, каждый, кто запрыгнул на альбом, как-то повлиял на мою жизнь, на мои музыкальные предпочтения», – поделился рэпер.

Также Джарахов анонсировал новый сезон «Подкаста №1», который впервые пройдет с живой аудиторией в Парке Горького.