Рэпер Джиган проигнорировал день рождения собственного сына
В семье рэпера Джигана и Оксаны Самойловой намечается развод .
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@impulseideas»
Недавно самому младшему члену семьи Самойловых исполнилось три года.
Звёздная мама недолго думая закатила в честь любимого малыша дорогую тусовку.
Разумеется, не обошлось и без пожеланий в соцсетях.
«Давидик, пока ты ещё малыш, но мы не успеем оглянуться, как из крошки ты превратишься в мужчину с сильным именем Давид. Я вижу, как ты растешь… хочется бесконечно обнимать тебя и находиться рядом», – подписала счастливая мать совместную фотографию с сыном.
Сообщается, что День рождения мальчика действительно прошел пышно: тематическая вечеринка в африканском стиле включала в себя всё: и зверей, и удивительные угощения, и аниматоров, и пальмы…
Не было на празднике только отца ребёнка – рэппера Джигана.
Отсутствие родственника на празднестве собственного сына моментально породило в сети слухи о разладе внутри семьи.
Известно, что сейчас рэпер только что вернулся домой из психиатрической клиники, а вот Оксана будто бы начала специальную pr-компанию на новостях о плохом самочувствии мужа, тем самым ещё больше раздувая сплетни о надвигающемся разводе.