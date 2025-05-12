Рэпер Дава извинился перед всеми беременными после видео с женой Мари Краймбрери

Рэпер Дава извинился перед всеми беременными женщинами после того, как записал видео с женой Мари Краймбрери. В ролике он примерил на себя роль будущей мамы и осознал, как это тяжело.

В 2025 году артисты впервые станут родителями. Мари перестала скрывать, что ждет ребенка от Давы, поэтому теперь все чаще супруги публикуют в Сети контент, связанный с беременностью. Например, недавно блогер решил привязать к себе арбуз, чтобы оказаться на месте жены, и таким образом осознал, что девушкам в положении трудно справляться даже с обычными делами – вставать с кровати, обуваться, подбирать одежду.

«Девушки, как вы с этим справляетесь? От лица мужчин извиняюсь, если в моментах мы вас не понимаем. Пока снимали это видео, у меня токсикоз начался», - отметил Дава.

Рэпер признался, что ему предложили испытать еще и схватки, но он от этого отказался. После эксперимента Дава поразился, как женщины могут вынашивать сразу нескольких детей.

Отметим, что Дава и Мари несколько лет скрывали свои отношения. Но, узнав о беременности, артисты поняли, что пора объявить о романе поклонникам. Они опубликовали в Сети видео, в котором показали романтические моменты из своей жизни, а спустя месяц после этого скромно поженились.

Ранее стало известно, сколько получает Дава после свадьбы с Мари Краймбрери.