Репер Баста снова играет с законом

Василий Вакуленко, более известный в миру под псевдонимом Баста, зарекомендовал себя, казалось бы, успешным и многопрофильным бизнесменом.

Кроме собственного звукозаписывающего лейбла «Газгольдер» у Вакуленко есть несколько YouTube Шоу, фастфуд и даже собственная брильянтовая мануфактура.

Для своего ювелирного дома рэпер придумал весьма оригинальное название: «Saint Bones», что, в переводе означает «Святые кости».

Однако изготовление камней у известного рэппера и не идёт.

В сеть утекла информация о крупном штрафе в отношении ювелрной компании от научно-исследовательского института «ВНИИАЛМАЗ».

Известно, что иск направлен Басте за неуплату по договору аренды, а сумма штрафа приближается к 4 млн руб.

В тоже время сообщается, что ювелирку от Вакуленко сможет позволить себе далеко не каждый. На официальном сайте компании самая дешёвая позиция (гребень для волос) оценивается в €1100, или 75.000 рублей.

Напомним, что у Басты коротая стрижка, соответственно расческой собственного бренда артист не пользуется.