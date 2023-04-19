Репер Баста продает билеты на свой концерт в Челябинске по невероятно высокой цене

Репер Баста, в миру известный как Василий Вакуленко, немного «перегнул» со стоимостью билетов на свои концерты.

В последнее время дела у звезды явно не задались: к его деятельности зорко присматривается Министерство культуры. Есть подозрение, что Вакуленко находится под таким пристальным вниманием из-за своих спорных заявлений.

Недавно в интернете стала распространяться информация о заоблачной стоимости билетов на выступление музыканта в Челябинске, которое, как уточняет издание Blitz.center, пройдёт на ледовой арене «Трактор». Сообщается, что места в VIP-ложах Баста оценивает в 100 000 руб.

При этом повышенного уровня комфортности ложи сами по себе не предполагают. Это обычный боковой балкон, который даёт несколько более удачный угол обзора и вид на сцену.

Далеко не все поклонники репера оценили его высокие запросы. Многим такая стоимость показалась неоправданно завышенной.