18:47, 02 декабря 2022
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Репер Баста назвал себя украинцем
В интервью телеведущей Насти Ивлевой, Василий Вакуленко внезапно обмолвился о своих украинских корнях.
Баста признался, что мыслишки уехать из России у него были, но остановила репера ответственность перед своими сотрудниками.
- Если уж честно, я, кроме всего прочего, связан с этой землей, поэтому, как бы ни было тревожно - останусь здесь, - произнес он, вздыхая.
Стоит заметить, что Баста действительно находится в сложной ситуации.
- Я украинец, моя бабушка из Киева, дедушка - из Кривого Рога, да и мама моя украинка, - чуть позже заявит он в этой же беседе.
Напомним, Баста посещал Крым несколько раз, вследствие чего украинские власти на четыре года запретили ему въезд на территорию своей страны.
Запрет был снят только осенью 2020.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: