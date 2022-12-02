Репер Баста назвал себя украинцем

В интервью телеведущей Насти Ивлевой, Василий Вакуленко внезапно обмолвился о своих украинских корнях.

Баста признался, что мыслишки уехать из России у него были, но остановила репера ответственность перед своими сотрудниками.

Если уж честно, я, кроме всего прочего, связан с этой землей, поэтому, как бы ни было тревожно - останусь здесь, - произнес он, вздыхая.

Стоит заметить, что Баста действительно находится в сложной ситуации.

Я украинец, моя бабушка из Киева, дедушка - из Кривого Рога, да и мама моя украинка, - чуть позже заявит он в этой же беседе.

Напомним, Баста посещал Крым несколько раз, вследствие чего украинские власти на четыре года запретили ему въезд на территорию своей страны.

Запрет был снят только осенью 2020.