Рената Литвнова

Рената Литвинова рассказала Ксении Собчак о ее муже. И испугалась Встреча звездной телеведущей и знаменитой актрисы состоялась в рамках YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

По ходу беседы Рената упомянула о своих репетициях в Театре на Малой Бронной. По ее словам, во время работы над ролью Грушеньки в спектакле «Карамазовы», она «наделала Константину много гадостей» Какие именно неудобства она доставила Богомолову, актриса уточнить не решилась. В спектакле, судя по многочисленным отзывам, также не мало гадостей, но действо по-прежнему собирает полный зал, даже после отъезда Литвиновой во Францию. Сама Рената верит в великодушие скандально известного режиссера, но опасается Ксюшиной мести за свои откровения по ходу интервью. Monavista Daily отмечает профессионализм Ксении Собчак: неожиданная новость вызвала на лице журналистки только улыбку.

(напомним, Константин Богомолов – муж Ксении Собчак и художественный руководитель Театра на Малой Бронной).