Рената Литвинова возвращается в Россию

Переехавшая в Европу светская львица Рената Литвинова внезапно начала ощущать сильную тоску по родине.

Актриса и режиссёр стала страшно скучать по своей пожилой маме, которая вслед за дочкой переезжать в Европу отказалась.

23 февраля у пенсионерки день рождения – 85 лет.

За неделю до праздника Литвинова, к изумлению поклонников, решила вернуться в Россию.

Об этом стало известно после соответствующей публикации в её Telegram-канале. Она выложила кадры из автомобиля, рассекающего по заснеженной автостраде.

«Никогда ещё Гарри не находился в столь затруднительном положении. Он один в жестоком мире маглов», – загадочно прокомментировала Рената Литвинова свой пост.

Известно, что знаменитая блондинка едет к маме через Питер, где у нее «ещё есть знакомые и адреса».

Напомним, что мать актрисы Алиса Михайловна в своё время работала хирургом.

Сейчас пожилая женщина живёт одна, и её двухкомнатная квартира постоянно заполняется хламом, который Литвинова, приезжая к родительнице, пытается вынести из дома.

Однако к следующему приезду дочка вновь находит у матери какие-то тряпочки и стопки старых, выброшенных на помойку журналов.