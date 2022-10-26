Рената Литвинова подает в суд на трансгендерную модель Наталью Максимову

Режиссер Рената Литвинова решила урегулировать свои конфликты с экс сожительницей через суд.

После недавнего интервью Литвинова написала, что её компаньонка, Наташа, которая так любит откровенные беседы, забыла сказать журналистам много интересного.

« Максимова была моей французской ассистенткой, получавшей зарплату за свой круг обязанностей и уволенной за ненадлежащее выполнение работы и воровство. Этой правды в ее интервью Гордеевой, не прозвучало. Сейчас мы с моими адвокатами находимся в процессе подачи нескольких уголовных исков, касающихся обмана доверия, нелегитимного распоряжения чужими деньгами и имуществом », – пишет Литвинова в своем официальном канале.

Сама же подруга актрисы и первая русская модель-трансгендер, Наталья Максимова – считает себя «dame de compagnie» женщины-режиссёра.

«Да, я была у Ренаты фрейлиной и не могу держать на неё зла», - говорит Максимова в интервью.

ФОТО: Tsvetkova Ekaterina \ East News