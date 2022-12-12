У Александра Серова «поехала крыша». Он платит за коммуналку полмиллиона в месяц

Певец Александр Серов живет в большом загородном доме, владеет тремя квартирами, дачей, бассейном. На содержание объектов недвижимости и работу персонала уходит полмиллиона рублей в месяц.

Исполнитель рассказал, что счета за коммунальные услуги ему тяжело контролировать. Из-за отсутствия контроля у него воруют деньги.

«Я устал, после ковида поехала крыша», - разоткровенничался Серов.

Расходы, действительно, выглядят внушительными, тем более, что семья ведущего Дмитрия Диброва тратит на коммунальные услуги за свой загородный дом всего 70 тыс. рублей. При этом они экономят, выключая свет на улице на ночь. Иначе это добавило бы к счетам 10 тыс. рублей.

Ранее Серов рассказал, что попросил дочь Мишель и ее семью съехать из особняка в Подмосковье. Он не смог жить бок о бок с родственниками.