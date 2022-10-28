12:13, 28 октября 2022
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Регина Тодоренко сорвалась на съемках экстремального шоу
Украинская и российская певица, блогер и телеведущая Регина Тодоренко столкнулась с перегоранием на телевизионном проекте «Ледниковый период».
У Тодоренко четырёхмесячный малыш, заботу о котором актрисе приходится совмещать с изнурительными тренировками.
На последних съёмках у девушки сдали нервы, на глаза навернулись слёзы, и звезда разрыдалась навзрыд из-за плохо сшитого.
« За всем этим на самом деле стоят накопленные эмоции, которым я всё никак не могу дать выплеска. Есть над чем работать », – пишет Регина в своем блоге.
Несмотря на трудности и сумасшедший график, уходить из шоу Тодоренко не собирается и в самое ближайшее время порадует поклонников новыми трюками на коньках.
ФОТО: Tarakanov Vadim/East News
Источник:https://7days.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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