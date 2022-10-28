Регина Тодоренко сорвалась на съемках экстремального шоу

Украинская и российская певица, блогер и телеведущая Регина Тодоренко столкнулась с перегоранием на телевизионном проекте «Ледниковый период».

У Тодоренко четырёхмесячный малыш, заботу о котором актрисе приходится совмещать с изнурительными тренировками.

На последних съёмках у девушки сдали нервы, на глаза навернулись слёзы, и звезда разрыдалась навзрыд из-за плохо сшитого.

« За всем этим на самом деле стоят накопленные эмоции, которым я всё никак не могу дать выплеска. Есть над чем работать », – пишет Регина в своем блоге.

Несмотря на трудности и сумасшедший график, уходить из шоу Тодоренко не собирается и в самое ближайшее время порадует поклонников новыми трюками на коньках.

ФОТО: Tarakanov Vadim/East News