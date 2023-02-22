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22:10, 22 февраля 2023
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Регина Тодоренко напугала поклонников своим фото

Телеведущая Регина Тодоренко примерила на себя роль Кати Пушкаревой.

© Скрин видео, YouTube-канал «@regina_todorenko»

Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@regina_todorenko»

Способная выглядеть прекрасно даже без макияжа Регина Тодаренко, шокировала подписчиков своей уродливой фотографией с зализанной прической и брекетами.

Поначалу актрису не узнали. А узнав, принялись ехидно сравнивать с героиней Нелли Уваровой, Катей из мелодрамы «Не родись красивой».

«Пушкарева, не ты ли это?», «Откуда эти брекеты?» - спрашивают поклонники. В конце концов выяснилось, что Регина разыграла традиционный женский трюк на тему «как было – и как стало».

На последующих фото Тодоренко выглядит очаровательно и с таким изяществом рекламирует нижнее белье, что кажется невозможным найти причины охлаждения к красавице ее супруга.

Между тем, слухи о возможном разрыве звездной пары не утихают.

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