«Ребенок родил ребенка» 19-летняя Маша «Воронина» стала мамой:
19-летяя Маша Ильюхина родила ребенка от студента РАНХиГС .
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@progovori»
Юная киноактриса Мария Ильюхина родила первенца. В партнерских родах ей помогал супруг, студент факультета Госуправления Алексей Шаров.
Счастливая мама, которая до последней возможности скрывала от фолловеров свою беременность, выложила в интернет первое фото из роддома.
Как полагается, личико малыша скрыто смайликом, однако главная героиня этой истории не скрывает радости: «Роды прошли на ура. Могу с гордостью сказать, что стала мамой!»
19-летей кинозвезде было чем гордиться и до этого.
Свою первую роль Маша получила в пятилетнем возрасте, сыграв в фильме «Девичник». Через год талантливый ребенок был утвержден на роль Маши Воронины в популярном сериале.
После этого юная актриса была занята в мелодраме «Бомбила» и в телесериалах «Мамочки» и «Деффчонки». С 2012 по 2015 год Мария занимала пост главного детского редактора в журнале «Первоклассные родители».