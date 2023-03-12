«Ребенок родил ребенка» 19-летняя Маша «Воронина» стала мамой:

Юная киноактриса Мария Ильюхина родила первенца. В партнерских родах ей помогал супруг, студент факультета Госуправления Алексей Шаров.

Счастливая мама, которая до последней возможности скрывала от фолловеров свою беременность, выложила в интернет первое фото из роддома.

Как полагается, личико малыша скрыто смайликом, однако главная героиня этой истории не скрывает радости: «Роды прошли на ура. Могу с гордостью сказать, что стала мамой!»

19-летей кинозвезде было чем гордиться и до этого.

Свою первую роль Маша получила в пятилетнем возрасте, сыграв в фильме «Девичник». Через год талантливый ребенок был утвержден на роль Маши Воронины в популярном сериале.

После этого юная актриса была занята в мелодраме «Бомбила» и в телесериалах «Мамочки» и «Деффчонки». С 2012 по 2015 год Мария занимала пост главного детского редактора в журнале «Первоклассные родители».