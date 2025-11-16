Ребенок поможет смягчить наказание? Раскрыто, на каком месяце беременности находится блогер Лерчек

33-летняя Лерчек может родить еще до приговора по делу о незаконном выводе из РФ более 250 млн. Блогер находится на шестом месяце беременности.

По данным Telegram-канала Mash, если Лерчек родит до вынесения приговора, то может смягчить себе наказание на треть.

Издание подтверждает, что Валерия могла забеременеть от тренера по танцам Луиса. Мужчина родился в Аргентине, но живет в Москве больше 15 лет и хорошо владеет русским. Предполагается, что год назад Чекалину заметили с ним на свидании в одном из ресторанов. Однако избранник блогера не спешит делать предложение — его смущает популярность Лерчек.

По данным следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин, а также соучастники при продаже в Сети фитнес-марафонов перевели более 251,6 миллиона рублей на банковский счет с представлением документов, содержащих ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.

В ближайшее время Гагаринский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Артема и Валерии.

Ранее адвокат Александр Бенхин высказал предположение, что Лерчек забеременела от экс-мужа.