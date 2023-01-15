11:54, 15 января 2023
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Разжиревшая Настя Ивлеева показала откровенные снимки
Блогер Настя Ивлеева на днях взбудоражила поклонников фразой, что отправилась путешествовать с любимым человеком. Приписывая новые романы телеведущей, подписчики потом узнали, что Настя отдыхает вместе с мамой.
Пока мама наблюдала окружающие ее красоты, Настя решила устроить откровенную фотосъемку. Надев плавки кислотного цвета и укороченную футболку на голое тело, девушка сделала несколько кадров.
Однако, выложив новые сними в блог, Настя получила хейт в свой адрес. Интернет-пользователи назвали ее разжиревшей и посоветовали заниматься спортом. Примечательно, что сама Настя согласилась с критикой, отметив, что не достигла своего идеально тела.
Соцсети Насти Ивлеевой
Источник фото:East News
Источник:7 дней
Автор:Галина СьюТеги:
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