Разжиревшая Настя Ивлеева показала откровенные снимки

Блогер Настя Ивлеева на днях взбудоражила поклонников фразой, что отправилась путешествовать с любимым человеком. Приписывая новые романы телеведущей, подписчики потом узнали, что Настя отдыхает вместе с мамой.

Пока мама наблюдала окружающие ее красоты, Настя решила устроить откровенную фотосъемку. Надев плавки кислотного цвета и укороченную футболку на голое тело, девушка сделала несколько кадров.

Однако, выложив новые сними в блог, Настя получила хейт в свой адрес. Интернет-пользователи назвали ее разжиревшей и посоветовали заниматься спортом. Примечательно, что сама Настя согласилась с критикой, отметив, что не достигла своего идеально тела.