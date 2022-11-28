Развратная Ходченкова раздвинула ноги перед публикой

39-летняя Светлана Ходченкова одела экстремальные туфли и повисла вниз головой.

Одна из красивейших выпускниц Щукинского училища, чья карьера началась с лирической роли Веры в фильме Говорухина «Благословите женщину», на сегодняшний день остается и одной из самых востребованных актрис российского кинематографа.

Без малого 90 ролей за 20 лет безостановочных съемок! Что бы поддерживать нужную форму и всегда быть на высоте, Светлана в последние годы активно занимается стрип-танцами.

Ее последнее фото на пилоне – в облегающей спортивной одежде, да еще и в сапогах на экстремально высоких каблуках – вызвало восторженные отклики в Сети.

Кое-кто уже сравнил 39-летнюю Ходченкову с 36-летней Стефани Джоан Анджелиной Джерманоттой, известной как Леди Гага.