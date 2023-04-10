«Разврат был обычным делом»: что происходило на съемках фильма о трех мушкетёрах

Слухи о романе Михаила Боярского и Ирины Алфёровой ходили давно.

На момент начала съемок «Д'Артаньян и три мушкетера» Алфёрова была замужем за Александром Абдуловым. Несмотря на это, сомнений в её тайном романе с усатым красавцем Д'Артаньяном не было ни у кого.

Сплетни подтвердил и режиссёр фильма Юнгвальд-Хилькевич.

Он вспоминает, что во время съемок все актёры фильма любили выпить. По его словам, многие вели себя аморально, а разврат - был обычным делом.

Не обошел вниманием режиссёр и исполнительницу главной женской роли романа.

Алфёрова, по мнению Хилькевича, играла г-жу Бонасье очень слабо, для роли не подходила и, можно сказать, испортила фильм.

Резкие высказывания опроверг автор сценария Марк Розовский. «Зачем он так всех оскорбил, не понимаю. Может, хотел подогреть интерес?», – недоумённо пожимает плечами драматург.