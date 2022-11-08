«Разведенки, я опять с вами»: Краснова подала на развод

Автор книги «1000 и один день без секса» Наталья Краснова рассказала о своем разводе с третьим по счету мужем.

Сообщается, что последний избранник был на 16 лет младше Натальи. Видимо общение с ним стало последней каплей, переполнившей чашу терпения женщины.

Недавно она призналась, что быть с кем-либо вообще в отношениях не готова.

«Так бывает. Я с первым мужем семь лет жила в официальном, со вторым в гражданском, с третьим в гостевом. Брак — это не мое. С третьего раза я поняла, не тупой человечек», - откровенничает Краснова.

Теледива отметила, что скрывать от широкой общественности свои тайны смысла не видит.

«Вы всё равно об этом когда-нибудь узнаете, - улыбается холостячка, - мы завтра идем с мужем в ЗАГС подавать заявление на развод. И мой муж очень хороший человек, чтобы вы понимали!»