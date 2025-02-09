Разрушил карьеру и отрекся от семьи: отец Яниса Тиммы рассказал о роли Анны Седоковой в смерти сына

Отец Яниса Тиммы рассказал о роли Анны Седоковой в гибели бывшего мужа. В интервью NEWS.ru Райтис Тимма заявил, что певица «буквально высосала» баскетболиста, разрушив его жизнь и заставив отречься от семьи.

По словам мужчины, Анна Седокова поставила крест на карьере его сына.

«Сын на тот момент входил в пятерку лучших игроков Латвии. Очень прилично зарабатывал. <…> И в этот период в его жизни появляется Седокова… Она его буквально высосала», — высказался отец Яниса Тиммы.

Райтис Тимма признался, что поначалу у него были прекрасные отношения с певицей. Однако позднее мужчина стал замечать в поведении Анны Седоковой «тревожные звоночки». Так, экс-солистка группы «ВИА Гра» не терпела, когда муж проводил время не с ней, а с сыном. Отец Яниса Тиммы вспомнил, как однажды артистка даже заставила спортсмена выбирать между ней и матерью.

Собеседник издания уверен, что в какой-то момент его сына «будто подменили». В тяжелый период жизни Янис Тимма проявил равнодушие к отцу, когда тот попал в больницу и «мог умереть».

«Я не удержался и спросил: „Жалеешь, что не дал мне умереть?“ Он ответил, мол, не жалею, но „как-то слишком много тебе помогаю“. Интонации были совершенно не свойственны Янису…» — поделился Райтис Тимма.

Со временем баскетболист совсем отдалился от родителей. Отец Яниса Тиммы рассказал, что сын заблокировал его в телефоне и «почти перестал звонить матери». Мужчина уверен, что в этом замешана Анна Седокова, которая умело манипулировала мужем.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти спортсмена в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели бывшего мужа. Сама же артистка после трагедии ушла в тень, что вызвало вопросы у близких баскетболиста.

Ранее сообщалось о том, что Анну Седокову могут вызвать на допрос в Латвию по делу о смерти Яниса Тиммы.