Разорвал все связи с Россией? Сбежавший за границу Борис Гребенщиков* отказался от «Аквариума»

Музыкант Борис Гребенщиков* (признан иноагентом на территории РФ) отказался от названия своей группы «Аквариум» в Лондоне, чтобы не ассоциироваться с Россией.

На афишах концертов Гребенщикова* в Лондоне исчезло название его коллектива. Как пояснил артист, он решил отказаться от ассоциаций с группой из-за эмиграции. Однако не исключено, что вскоре «Аквариум» продолжит свое дело.

Лидер рок-коллектива добавил, что «снимает шляпу перед теми, кто помогает людям в России выжить духовно в нынешней тяжелой ситуации». Исполнитель не скрывает, что скучает по родине.

«Я сожалею о невозможности играть концерты по всей России, скучаю по тем прекрасным людям, которые приходили нас слушать», — приводит его слова журнал Зима.

Напомним, что после начала СВО Борис Гребенщиков* окончательно переехал за границу и обосновался в Лондоне. Неоднократно он критиковал политику российских властей. Позже артист заявил о помощи украинским больницам.

Ранее Борис Гребенщиков* заявил, что весь мир «обязан» США. По его мнению, страна якобы стала основным поставщиком культуры в мире после Великой Отечественной войны.

