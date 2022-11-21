Разбившуюся Тодоренко утопили в цветах

Регина Тодоренко лечит разбитые коленки цветами.

Недавняя травма на льду обернулась для артистки неожиданными вниманием и моральной поддержкой со стороны зрителей.

Регина – не профессиональная спортсменка и ее участие в шоу «Ледниковый период» - несомненно, мужественный поступок.

Когда во время очередного выступления пары Тодоренко – Энберт девушка не справилась с пируэтом и рухнула на лед почти с двухметровой высоты, зрители сначала ахнули, а потом начали отправлять Регине цветы и письма со словами поддержки.

Партнер Тодоренко – профессиональный фигурист, серебряный призер олимпиады в Сеуле Александр Энберт – как настоящий мужчина взял вину за падение партнерши на себя. Хотя специалисты уверяют: если бы не Саша, травма могла быть куда серьезней.

В любом случае, инцидент с падением доказал: российской публике не чуждо рыцарство.

«Ледниковый период» набирает популярность. А Регина лечит коленки и получает все новые букеты.