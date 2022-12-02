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01:23, 02 декабря 2022
1 мин.

Разбитая Тодоренко разводится с Владом Топаловым

Разбитая Тодоренко разводится с Владом Топаловым

Телеведущая тревел-шоу Регина Тодоренко ошарашила своих поклонников.

В своем микроблоге она заявила, что готова все бросить и уехать куда-нибудь подальше. Что вызвало такую реакцию у сильной и независимой звезды, осталось за кадром.

Озабоченные состоянием Тодоренко фанты выразили сочувствие телеведущей и попытались выяснить причину срыва.

Многие подписчики считают, что её отношения с Владом Топаловым близки к логическому завершению.

  • Региночка, милая, что у вас происходит? - недоумевали они.

Более того, Тодоренко опубликовала видео, в котором неоднозначно рассуждает об изменах.

  • Если человек изменил один раз, у него останется это на всю жизнь. И у него всегда будет соблазн изменить снова, – сказала она.
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