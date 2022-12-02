Разбитая Тодоренко разводится с Владом Топаловым

Телеведущая тревел-шоу Регина Тодоренко ошарашила своих поклонников.

В своем микроблоге она заявила, что готова все бросить и уехать куда-нибудь подальше. Что вызвало такую реакцию у сильной и независимой звезды, осталось за кадром.

Озабоченные состоянием Тодоренко фанты выразили сочувствие телеведущей и попытались выяснить причину срыва.

Многие подписчики считают, что её отношения с Владом Топаловым близки к логическому завершению.

Региночка, милая, что у вас происходит? - недоумевали они.

Более того, Тодоренко опубликовала видео, в котором неоднозначно рассуждает об изменах.