01:23, 02 декабря 2022
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Разбитая Тодоренко разводится с Владом Топаловым
Телеведущая тревел-шоу Регина Тодоренко ошарашила своих поклонников.
В своем микроблоге она заявила, что готова все бросить и уехать куда-нибудь подальше. Что вызвало такую реакцию у сильной и независимой звезды, осталось за кадром.
Озабоченные состоянием Тодоренко фанты выразили сочувствие телеведущей и попытались выяснить причину срыва.
Многие подписчики считают, что её отношения с Владом Топаловым близки к логическому завершению.
- Региночка, милая, что у вас происходит? - недоумевали они.
Более того, Тодоренко опубликовала видео, в котором неоднозначно рассуждает об изменах.
- Если человек изменил один раз, у него останется это на всю жизнь. И у него всегда будет соблазн изменить снова, – сказала она.
Источник:https://www.eg.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: