Разбитая дочь Юлии Началовой раскрыла правду жизни без матери

Певица Юлия Началова ушла из жизни четыре года назад из-за начавшихся осложнений после гангрены. Как дочь, Вера Алдонина, недавно рассказала, как научилась справляться с трагедией.

Оказалось, Вера Алдонина уже с 3 лет тоже хотела стать певицей, а в 5 лет смогла вместе с мамой выйти на сцену. Когда родители развеялись, девочка осталась жить с Юлией Началовой.

В возрасте 12 лет по прибытии из Лондона отец сообщил Вере ужасную весть. Первое время она не могла принять утрату, но ей пришлось быстро стать сильной, чтобы не расстраивать слезами бабушку с дедушкой. Вера призналась, что боль до сих пор не может утихнуть — «ты просто учишься с ней жить».

Сейчас Вера живет с родителями Юлии Началовой. Это было ее собственное решение, поскольку она часто гостила у бабушки с дедушкой. Что касается отца, футболиста Евгения Алдонина, с ним девочка поддерживает общение и его новую жену тоже принимает.

Крестная Веры, Лариса Долина, всячески пытается помочь Вере. Видя в ней звезду мюзиклов, артистка предложила ей обучение в своем институте.