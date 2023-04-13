«Разбился на льду»: 75-летний Михаил Шуфутинский получил серьезную травму

13 апреля Михаил Шуфутинский отмечает свое 75-летие. В новом интервью для издания «Известия» мужчина откровенно сообщил об имеющихся проблемах со здоровьем.

Как выяснилось, на долю мужчины выпало множество бед: он неоднократно «летал с лестницы», ломал ногу, а на этот раз он и вовсе разбился на льду. Теперь ему предстоит длительное восстановление.

«Я — большой мастер падения. Я летал с лестницы, ломал ноги, делал все, что угодно. Недавно совсем на льду разбился», — цитирует Пятый канал слова Михаила из интервью.

Теперь певец регулярно посещает бассейн, спортивный зал. На физические упражнения Шуфутинский выделяет не менее 40 минут в день. Подобное крайне его печалит: хотелось бы уделять тренировкам больше времени, но плотный гастрольный график не позволяет.

«Я делаю все, чтобы встать в строй снова и получать радость от того, что я делаю. Это и есть движущий момент, как говорится, самый основной тонус», — резюмировал артист.

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