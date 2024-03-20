«Равнодушен»: Богомолов отреагировал на критику проекта «Голоса страны»

Режиссер Константин Богомолов отреагировал на критику его проекта «Голоса страны». Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«Проект „Голоса страны“ идет полным ходом. А либеральный обком опять мечет молнии. Неутомимые мои. Среди вас немало тех, кто восхищался когда-то моими работами, моим театром. Я не ценил ваше обожание, равнодушен и к вашей ненависти», — высказался режиссер.

Постановщик также подчеркнул, что в настоящий момент команда проекта активно работает над созданием спектаклей, которые в ближайшее время можно будет посмотреть на площадках России.

Напомним, целью проекта «Голоса страны» является отражение разнообразия российского общества через истории людей из различных сфер деятельности. Так, организаторы рассмотрели свыше 300 историй, а самые увлекательные из них стали основой для создания 12 моноспектаклей.

Ранее Константин Богомолов сравнил советские и древнегреческие пьесы.